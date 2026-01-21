危機、蕭條、復甦、高漲！　風水輪流轉周而復始！｜汪敦敬

執筆的時候，以祥益指數為例，樓市已經在上年最低的2025年2月至年底是升了逾15%，以CCL計算則是由上年最低的3月至年底是升了8%。



筆者是在最早提出實際理據樓市回升的人，2025年7月提出樓市已出現圖表分技術分析的「雙底」型態，並認為雙底之後會出現明顯的升幅，如圖表1所表述是在去年下半年起至最新水平，差估署樓價指數、中原指數和祥益指數分別升了3.7%、5.8%和10.9%。

當然，在人人看淡的時候說樂觀數據也是吃力不討好的！筆者只是盡言責去反應而已，笑駡由人！那時候，反而一些對樓市落井下石的講法得到最多掌聲，這也說司空見慣的事！

到了現在這個階段，在言責上我應該要提醒一下樓市「尋底」之後的發展和意義是什麼？

當然，事情未必如我所說這樣發展，我在此分享都是效忠我的專業而已！

找到谷底的意義就是不繼續跌下去！而由谷底進入上升軌道又是另一個意義！我們應如何掌握經濟周期？

很多人說樓市升了十多年，理應下跌差不多相應的時間才合理，這說法令人啼笑皆非，每個周期因素的輕重、泡沫的份量和彼此的化學效應都不同，我們應該務實掌握每個周期的不同階段。

根據「道氏理論」，市場周期是由危機、蕭條、復甦、高漲！周而復始！

如果你認為2019至2025年是危機和蕭條的話，未來就可能是復甦和高漲！而無論樓價升或跌，也有「主要運動」和「次級運動」，「主要運動」是升（或跌市）的真身！是投資者主重點掌握的時段，且持續數年，較容易辨識，但有人說能克服到其中包括的「次級運動」，才算是成功的投資者。「次級運動」是一個似真似假的階段，可說難以預測，不少時候這個階段會如表象繼續發展落去，但許多時卻和大多數人判斷的背離、折返的走勢常欺騙到投資者，正當大家都認為市場仍然有下跌的時候，偏偏樓價就谷底回升，很多人都失之交臂，輕嘆錯過機會，亦有些時候大家都認為市場仍然有得升的事，卻偏偏樓價下跌！

那麼過去一年是「假跌」還是「真升」，我個人認為，「真升市」參與買賣的買家和成交量也增加，不只量，買家板塊和種類也增加！「假升」的就會是買家和成交量減少，即有價無市！

相信讀者應自己有答案了！

其實人生也如此，順利的時候莫過於狂妄，因為「災難必然」再來！

不如意的時候，不妨做多一些檢討，重整旗鼓，因為黎明始終會再來！筆者在香港最差的時候仍然努力以積極態度面對及陳列正面的數據，正因為我們不應該甘心自暴自棄去埋怨當下、悲嗚明天啊！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。