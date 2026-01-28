組合是投資的關鍵！快樂是人生的首要！｜汪敦敬

很多人評論投資也會只爭辯究竟那一類投資是較佳（或是較差）的？例如「買樓回報不高」、「貴金屬賺得更多！」和「定期收息更佳！」其實有關說法筆者不完全同意，亦容易令人進入誤區。因為投資其實是一種組合，甚至可以說不可能不是一種組合。



任何投資都要現金流去配合，如何管理現金流會影響和改變你主力投資的進退能力！現金流比重不足，進退就不夠力量！現金流比重太多，容易被通脹影響逐步稀釋，也是一條輸數！

所以小市民除了主要投資之外，亦要分配投資一些可以隨時兌換資金的副投資，例如股票，但股票一樣有其風險，於是事情就開始複雜了！最後結果也會變成一個不簡單的組合！

其實不容易找到第二個投資工具去取代樓！樓是可以部署投資20年，當然，這段投資期間樓市必然會面對價格的高峰和低谷的時候，但樓價總會較容易對抗通脹，因為建築成本就是一個材料的物價指數！

有些人不明白覺得縱使發展商買入地皮和建築材料是高成本，也未必一定是穩賺，這當然，做生意未必是賺，但是這樣不等於可以改變到成本和成交價之間的「長期關係」，因為沒有人會做蝕本生意的關係，所以最後市場大部分時間都要服從這市場邏輯，否則沒有人肯去建屋就令供應減少，最後只要有人承接，而價格是收支平衡的，其實就等於買樓保值對抗通脹的功能沒有改變到！

樓市不應該助長炒風，但若認為樓價會越來越低只是「悲觀者的浪漫」！不要困在這個悲情困局！這是一個可以自毀的情懷！試想一下，到底什麼人會想你活在悲情？什麼人會想香港走向末日？

投資的長勝將軍不單要有足夠現金流，還往往同時會有長、短線投資！

短線有很多選擇，而長線來說，房地產仍然是一個很重要的選擇！

我們看到一些短炒的個案，炒家在低谷的時候買入，現在賣出就升了兩成左右！表面看業主蝕底了，其實業主當時如果即時投資其他項目，如果買黃金、白銀甚至股票，有關業主極可能賺得更多！所以說，不要評論別人的投資項目，哪個是天才哪個是白癡，因為你不知別人的資金流是如何走，以及他們其他的投資項目如何部署！

每個人作出投資都有責任為自己度身訂造個人的風險和投資組合，不應該人云亦云！投資可以是一種學習，甚至是人生的修養！大家應該珍惜實踐的機會啊！

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

