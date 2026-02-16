元朗映御一房8個月升逾一成　炒家368萬入市、扣使費料實賺39萬

年尾「收爐」前元朗區二手交投依然活躍。有區內代理指，元朗區2月上半月錄得84宗二手買賣成交，較上月同期多兩成。當中元朗映御錄短炒個案，有炒家在8個月前以385萬元買入映御一房，最新以432萬元沽出物業，是次轉手帳面獲利逾一成，扣使費仍賺逾38萬元離場。



中原地產區域營業經理王勤學表示是次成交為，元朗映御2座中層K室，實用面積381平方呎，屬一房間隔，新近以432萬元沽出，呎價11,339元。

高估價最多7.7%

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為401萬元，而中銀估價則為403萬元。即最新成交價較估價高7.2%至7.7%。

至於，原業主於2025年6月以385萬元買入單位，持貨至今8個月，是次轉手帳面獲利47萬元，單位期內升值12%。即使扣除稅務等使費約8.18萬元，料實賺約38.82萬元離場。