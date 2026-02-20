紀惠湯文亮4億沽灣仔酒店蝕4成 現作青年宿舍BeLIVING Youth Hub
撰文：蔡偉南
出版：更新：
由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，旗下用作銅鑼灣政府資助青年宿舍的灣仔摩利臣山道全幢酒店「BeLIVING Youth Hub」，市傳以約4億元沽出，料持貨12年蝕近2.7億元。巿指新買家以共居營運商Dash Living或有關人士的呼聲最高。
市場消息透露，上述全幢酒店位於灣仔摩理臣山道39號，樓高26層高，設有98間房間，房間面積約176至324平方呎，目前物業用作青年宿舍，共提供184個宿位。
該酒店地盤面積約3,112平方呎，總面積約55,238平方呎，市傳以4億元沽出，若交易落實，成交呎價約7,241元，平均每房價值約408萬元。
翻查資料，紀惠集團於2014年中以約6.68億元買入上址，以最新市傳成交價約4億元計算，帳面蝕2.68億元離場，貶值4成。
