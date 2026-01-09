港區全國人大陳振彬3.1億買赤柱灘道豪宅　紀惠湯文亮賺近3億離場

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，在12月初以約3.1億元沽出南區赤柱灘道8號物業，持貨37年內升值近3億元。買家身份最新曝光，為港區全國人大代表陳振彬，他在2024年11月亦曾入市，擲2.68億元買天后網紅酒店。



新買家為港區全國人大代表陳振彬

是次成交物業為赤柱灘道8號醇廬，現為3幢3層低密度住宅，共設9個單位及10個車位。地盤面積約26,600平方呎，總實用面積約18,852平方呎。至於，新買家以公司名「HARRY CORPORATION LIMITED」入市，其股東及董事為陳振彬（CHAN, CHUNG BUN BUNNY），與港區全國人大代表陳振彬同名，料為同一人。

2024年11月擲2.68億買天后網紅酒店

事實上，陳振彬近年也有入市舉動，如在2024年以2.68億元買入天后威非路道21號 Twenty One Whitfield酒店全幢。而在2021年3月，他透過公司名義以6,500萬元買入觀塘商廈源成中心9樓1、2、3、5、6、7及8室，即9樓全層。

港區全國人大代表陳振彬。（黃浩謙攝）

放盤7個月累劈四成

據悉，紀惠集團2025年5月以5.2億元叫價放售，惟一直乏人承接。直至2025年8月大幅劈價至4億元放盤，最終在12月初以3.1億元沽出，換言之放盤7個月價劈四成易手。

湯文亮胞姐廖湯慧靄持有

事實上，上述成交物業註冊業主為WISDOM DEVELOP LIMITED（拓惠有限公司），其公司董事包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟三人，均為紀惠集團核心關聯人士。當中廖湯慧靄為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮之胞姐。

至於，紀惠集團早於1988年以2,050萬元買入該物業，其後在2019年以5億元作內部轉讓，換言之持貨至今37年，物業期內升值2.895億元或逾14倍。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。（資料圖片）