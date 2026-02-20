新年慘蝕錢　逸瓏園兩房低市價沽出　樓價「重創」唔見4成｜多圖

近期整體樓價雖然稍為回升，但個別屋苑仍錄大幅蝕讓個案。西貢逸瓏園一伙兩房單位最新以668萬元沽出，呎價低見9,317元。原業主持貨約6年，帳蝕逾四球走，樓價期內跌約38%。

世紀21營業董事廖振雄表示，上述成交單位為逸瓏園第5座低層A單位，實用面積717平方呎，屬兩房兩廳連儲物房設計，望街景。單位新近以668萬元成交，呎價低見9,317元，較市價低約7%，成為屋苑近月低價成交。

↓↓ 逸瓏園第5座低層A單位↓↓

低樓價外加景觀稍遜　低估價最多23%沽

代理透露，單位此前一直放租，月租達約2萬元；礙於樓層較低及景觀欠佳等原因，業主接受以偏低價易手。參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為865萬元，而中銀估價為820萬元，換言之該單位的最新成交價較估價低約19%至23%。

上手持貨約6年　單位跌價約38%

資料顯示，原業主於2020年8月購入單位，當時作價1,084萬元，持貨約6年至今轉售，帳面虧蝕416萬元，單位期內大幅跌價約38%。

西貢逸瓏園。（資料圖片）
