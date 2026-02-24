擔心遲買會貴！上車客568萬買荃灣海灣花園兩房　高估價近一成半

二手市場轉旺，有上車客見目前樓市交投暢旺，擔心遲買會貴，決定不惜高估價最多近一成半，仍要擲568萬元買荃灣海灣花園兩房。上手業主持貨6年，是次轉手帳面眨值兩成。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣海灣花園3座高層C室，實用面積475平方呎，屬兩房間隔，單位以600萬元叫價放盤，經議價後以568萬元沽出，呎價11,958元。至於，新買家為上車客，因鐘情單位有裝修，可即買即住，加上高層望開揚景觀及海景，見目前樓市交投暢旺，為免遲買會貴，決定入市自用。

高估價最多近一成半

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為495萬元，而中銀估價則為530萬元。即最新成交價較估價多7.2%至14.7%。

至於，原業主於2020年1月以708萬元買入單位，持貨至今約6年，是次轉手帳面蝕讓140萬元離場，單位期內眨值兩成。