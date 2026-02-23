好爸爸出馬扲荷包　460萬購邁亞美海灣兩房海景戶　助兒成功置業

市場持續升溫，屯門有二手海景戶錄得成交。屯門邁亞美海灣一伙兩房單位最新以460萬元成交，呎價9,725元。買家為屯門區內客，獲慈父資助上車，並計劃先將單位放租，待日後再收回自住。



祥益地產區域董事邱家邦表示，上述所錄成交單位為1座高層D室，實用面積473平方呎，屬兩房一廳間隔。據悉，單位日前獲屯門區內客垂青，他原居於屯門碼頭，有意物色同區海景樓盤，並鎖定邁亞美海灣。

屯門邁亞美海灣1座高層D室，實用面積473平方呎，屬兩房一廳間隔。（馬耀文攝）

獲父資助上車 先收租後自住

該買家睇中上址客廳及房間均擁海景，加上原業主增加議幅，願意減價20萬元。最終該買家在爸爸資助下決定「即睇即買」，以460萬元購入上址先收租，待日後有需要才收回作自住之用，呎價為9,725元。

料享3.5厘租金回報

代理透露，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.35萬元，租金回報率高達3.5厘。