好爸爸出馬扲荷包 460萬購邁亞美海灣兩房海景戶 助兒成功置業
撰文：李煥好
出版：更新：
市場持續升溫，屯門有二手海景戶錄得成交。屯門邁亞美海灣一伙兩房單位最新以460萬元成交，呎價9,725元。買家為屯門區內客，獲慈父資助上車，並計劃先將單位放租，待日後再收回自住。
祥益地產區域董事邱家邦表示，上述所錄成交單位為1座高層D室，實用面積473平方呎，屬兩房一廳間隔。據悉，單位日前獲屯門區內客垂青，他原居於屯門碼頭，有意物色同區海景樓盤，並鎖定邁亞美海灣。
獲父資助上車 先收租後自住
該買家睇中上址客廳及房間均擁海景，加上原業主增加議幅，願意減價20萬元。最終該買家在爸爸資助下決定「即睇即買」，以460萬元購入上址先收租，待日後有需要才收回作自住之用，呎價為9,725元。
料享3.5厘租金回報
代理透露，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.35萬元，租金回報率高達3.5厘。
