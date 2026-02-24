華懋尖沙咀瑜意周內上載樓書　最快下星期開價、定價參考同區樓盤

華懋集團尖沙咀住宅項目瑜意（ZENDO HOUSE）將於本周內上載樓書，最快下星期開價，首批定價將參考尖沙咀同區樓盤，以及鐵路沿線項目。



華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目提供164伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積274至468平方呎，其中以一房為主，共有119伙，佔整體單位數目約72%；另開放式佔9伙，兩房佔12伙，亦設24伙連平台或天台特色戶。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，今日首度公布一房戶型平面圖，展現項目細緻空間。展銷廳及售樓說明書已準備就緒，將於本周內上載樓書，最快下星期開價，首批定價參考尖沙咀同區樓盤以及鐵路沿線項目，短期內開放兩伙示範單位。

不乏大手投資客查詢 有意購入8至10伙

她進一步透露，項目自命名以來接獲逾1000個查詢，當中不乏有意購入8伙至10伙的大手投資客。客群比例方面，約七成為本地客。談及近期各發展商積極推售新盤，封海倫直言不同項目之間各有優勢，因此不擔心競爭。

華懋集團銷售經理吳錫麟表示，項目今日公布的一房平面圖為16樓B室，實用面積291平方呎，不設露台及工作平台。單位層與層之間高度高約3米，客飯廳採長型開則，長約 6 米、闊約 2.3 米，同時，單位設有L型開放式廚房，配備逾 2.7 米工作枱，收納空間充裕。