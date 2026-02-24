黃竹坑BLUE COAST沽1104伙、吸金189億 明公布新價單及銷售安排
撰文：黃祐樺
出版：更新：
長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST系列，兩期至今累沽1,104伙，吸金189億元，發展商表示將於明日（24日）公布最新價單及銷售安排。
長實營業部首席經理郭子威表示，BLUE COAST 及BLUE COASＴ II 兩期累沽1,104伙，吸金189億元，尚餘96伙待售。當中BLUE COAST涉71伙，預告短期內會提價加推。至於BLUE COASＴ II 則有25伙以招標形式發售。
長實營業部副首席經理楊桂玲指出，BLUE COAST已獲批轉讓同意書，今日亦開放全新現樓示範單位予傳媒參觀，快將交樓及會展開新一輪銷售。
開放三房套連儲物房及洗手間現樓參觀
另外亦首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，屬第2B座32樓E單位，三房套連儲物房及洗手間，實用面積792平方呎，單位設有玻璃幕牆轉角窗戶，望香港仔一帶景觀及內園泳池景。
主人睡房方正實用，空間寬裕，可三邊落床，亦預留儲物空間位置。主人睡房套廁採明廁設計可以令空氣更流通。而主人睡房和客廳座向相同，望香港仔灣海景景觀及園池景觀。
