拜年順手買樓　區內客650萬購元朗PARK YOHO兩房　上手見紅逾百萬

農曆新年期間二手交投持續，有買家於拜年期間入市。涉及元朗PARK YOHO一伙兩房單位，最新以542萬元成交，呎價10,949元。原業主於約7年前以650萬元買入單位，帳面蝕108萬元或約17%離場。



上述成交單位為PARK YOHO 5B座中層B室 ，實用面積495平方呎，採兩房間隔。該單位最新以542萬元成交，呎價10,949元。

拜年期間起意買樓 542萬承接PARK YOHO兩房

據瞭解，新買家亦住元朗區，農曆新年期間到PARK YOHO住戶家中拜年。過程中該買家有感屋苑環境舒適，單位間隔實用，價錢性價比高，所以趁假期睇樓。經比較屋苑不同單位後，該買家覺得上址企理合適，議價後決定入市。放盤相片顯示，單位內籠新凈，間隔亦方正。

↓↓PARK YOHO 5B座中層B室↓↓

成交價較網上估價高最多約5%

參考網上銀行估價，中銀網上估價為516萬元，恒生估價為532萬元，換言之該單位的最新成交價較估價高約2%至5%。

原業主持貨約7年 帳蝕108萬走

資料顯示，原業主在2019年8月以650萬元買入單位，持貨約7年，現沽出帳面蝕108萬元離場，樓價期內跌價約17%。