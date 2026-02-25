預算案2026｜長實BLUE COAST提價5％　郭子威料豪宅加稅影響不大

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST系列，於今日（25日）財案後調整價單，為個別單位提價約5％。項目另上載新銷售安排，定於本周日以價單形式發售25伙單位，折實入場價1,833.2萬元，折實平均呎價26,339元。



對於新一份財案將售價1億元以上的豪宅印花稅上調至最高6.5%，長江實業營業部首席經理郭子威認為此舉對市場實際影響不大，另料買家不會因為稅率微調而卻步。



長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST系列僅餘96伙待售，今日上載將最新銷售安排第4號，於本周日（3月1日）下午2時以先到先得形式，發售25伙單位。楊桂玲透露，是次同時調整價單，包括上述25伙單位在內，將削減折扣及上調定價約3％，即共加價約5％。

是次發售25伙單位包括2A座B及D室、2B座E及H室，實用面積由728至792平方呎，全數為三房一套連儲物房及洗手間間隔；市值逾5億元，折實售價由1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價由24,891元至27,833元，折實平均呎價為26,339元。

黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST。

楊桂玲又指，由下周一起（3月2日）以招標形式，推售15伙單位，為四房一套連儲物房及洗手間戶型。她直言，有信心短期內創新高成交價。

項目同時新增兩項置業優惠。楊桂玲介紹，買家如選用「90日付款計劃」，提供11.5%總優惠折扣。若選用「210日付款計劃」，提供9%總優惠折扣。上述兩項優惠均適用於以價單形式發售之單位及招標單位。另一方面，現樓示位將於本周五（2月27日）首度對外開放，並接受預約參觀。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，指去年樓價升約3.3%，故項目是次提價5%，屬反映市況。

郭子威料豪宅買家不會因稅率微調而卻步

對於新一份財案將售價1億元以上的豪宅印花稅上調至最高6.5%，郭子威認為此舉對市場實際影響不大。他解釋，這類超級豪宅每年的成交量僅佔整體市場約0.3%，交投向來稀疏，印花稅率上調對買家而言並非關鍵考慮因素。他強調，政府關注此類物業，說明具有其長線保值及升值潛力，料買家不會因為稅率微調而卻步。

郭子威亦讚揚，整體而言新一份財政預算案「貼地務實」，為香港未來的長遠發展願景鋪路。