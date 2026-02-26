會地港島南岸第6A期上樓書涉463伙　最大2011呎四房內置樓梯上落

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH第6A期今日（26日）公佈樓書，涉及463伙，預計關鍵日期2027年5月30日。



全盤提供463伙 戶型涵蓋三至四房

DEEP WATER SOUTH第6A期全盤提供463伙，細分3座大樓，當中第2A座標準樓層一梯6伙；第2B座標準一梯4伙；而第2C座標準一梯5伙。

單位實用面積297至2,011平方呎，戶型涵蓋一至四房。當中一房佔180伙、實用面積334至342平方呎；兩房佔60伙、實用面積399至440平方呎；三房佔117伙、實用面積830至917平方呎。

另設1伙天際特色戶，實用面積2,011平方呎，屬四房三套連儲物室及工作間連洗手間間隔；同時設15伙平台特色戶，實用面積297至874平方呎。

最大一伙2011呎 內置樓梯上落

當中最細一伙為2A座8樓E室，實用面積297平方呎，屬一房間隔，外連58平方呎平台。另外最大一伙為2A座42樓A室，實用面積2,011平方呎，外連480平方呎平台，及769平方呎天台。另外，單位內置樓梯，住戶可藉此直達天台。

今期單位可望150米庭園景、泳池景 部份單位望深水灣景

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日正式上載項目第6A期MONT BLUE樓書，今晚亦讓特選貴客優先參觀展覽廳，今期單位可約150米廣闊「 南法庭園」翠綠景，或近5900呎水主題空間、梯級式無邊際泳池景；部份單位更可望深水灣景。

