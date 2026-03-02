高峰期入市依然有得賺！維港滙天台特色戶3500萬沽　4年升值兩球

樓市高位入市依然有錢賺！入伙約3年的長沙灣新盤維港滙，新近錄得一宗天台特色戶二手成交個案，成交價3,500萬元，較4年前樓市高峰期的樓花買入價，帳面升值兩球或6%。



美聯物業西九龍首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交個案為維港匯2期5座特色單位，實用面積約912平方呎，屬3房間隔，買家以約3,500萬元承接，折合實用呎價約38,377元。

單位內置樓梯上天台

張曉盈補充，買家心儀單位內置樓梯上天台的設計，加上屋苑樓齡新，周邊民生配套成熟，故決定承接單位。

2022年3月份樓市高位入市 買入價3300萬

資料顯示，原業主於2022年3月以約3,300萬元購入上述單位，持貨約4年，是次轉手帳面賺約200萬元，或6%。

翻查差估署資料，2021年9月差估署樓價指數到達歷史高位398.1點，其後一直滑落最多接近三成。而上述維港匯買家入市時間為2022年3月份，當時差估署樓價指數為381.4點，較高峰低約4.2%，反映該名買家入市時間接近樓市高峰。

維港滙。