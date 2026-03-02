靚價賣照見紅！南區．左岸四房4500萬沽　業主揸9年輸足1間貝沙灣

樓價逐步回暖，惟部分早年高價買入的業主需蝕讓離場。鴨脷洲南區．左岸一伙四房單位最新以4,500萬元成交，較銀行估價高最多一成，呎價約25,182元。原業主持貨約9年，帳面大幅蝕讓約1,486.5萬元或約24.8%離場，夠買南區老牌豪宅貝沙灣的一伙兩房單位。



市場消息指，上述成交單位為南區．左岸1座高層B室，實用面積1,787平方呎，屬四房間隔。據悉，單位原叫價5,000萬元，最終以4,500萬元易手，呎價約25,182元。

參考網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為4,091萬元，而中銀估價為4,131萬元，即上述單位的最新成交價較估價高約8.9%至10%。

上述成交單位為南區．左岸1座高層B室，實用面積1,787平方呎，屬四房間隔。（資料圖片）

原業主持貨9年 帳蝕逾1486萬

至於，原業主於2017年以約5,986.5萬元購入上址，持貨約9年，現沽貨帳蝕約1,486.5萬元，樓價期內大幅貶值約24.8%。

貝沙灣近期兩房作價1410萬

另參考南區老牌豪宅貝沙灣最新成交，涉及684平方呎兩房戶以1,410萬元成交。換言之，上址原業主沽貨蝕幅，夠買貝沙灣一伙兩房單位。