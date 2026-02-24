永泰雲向未來兩日開放示位予VIP參觀 不排除數日內開價｜多圖

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW），今日（24日）開放兩伙示範單位予傳媒參觀，將於周三及周四兩日開放予VIP，亦不排除於數日內開價，項目會以招標及價單方式同步進行銷售。



永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目今日開放兩伙示範單位予傳媒參觀，隨後於周三及周四一連兩日開放予VIP參觀。他又透露不排除於數日內開價，單位將涵蓋外望城市景及高爾夫球場景，隨後會開放示範單位予公眾參觀，又預告會以招標及價單方式同步進行銷售。

至於後市方面，由於近日有多間投資銀行發表報告，預期本港樓價將會有10至15%上調空間。他表示，隨著交投量上升、一手庫存減少下，他亦調升對今年樓市預測至上升8至11%。

今日亦開放兩伙無改動示範單位，其中一伙屬一房間隔，參照28樓C6室為藍本，實用面積292平方呎，客飯廳呈長方形開即外接三合一露台，洗手間無窗屬「黑廁」，採開放式廚房設計。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

至於另一伙示範單位屬兩房連儲物室間隔，參照28樓B7室為藍本，實用面積445平方呎，擁3.5米高特高樓層，客飯廳開則是正，呈長方形，外接三合一露台，外望高球場景。單位兩間睡房設巨型觀景窗，與露台望同一方位，惟單位浴室同樣無窗屬「黑廁」，而廚房亦採開放式設計。

↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓