永泰雲向未來兩日開放示位予VIP參觀 不排除數日內開價｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW），今日（24日）開放兩伙示範單位予傳媒參觀，將於周三及周四兩日開放予VIP，亦不排除於數日內開價，項目會以招標及價單方式同步進行銷售。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目今日開放兩伙示範單位予傳媒參觀，隨後於周三及周四一連兩日開放予VIP參觀。他又透露不排除於數日內開價，單位將涵蓋外望城市景及高爾夫球場景，隨後會開放示範單位予公眾參觀，又預告會以招標及價單方式同步進行銷售。
至於後市方面，由於近日有多間投資銀行發表報告，預期本港樓價將會有10至15%上調空間。他表示，隨著交投量上升、一手庫存減少下，他亦調升對今年樓市預測至上升8至11%。
今日亦開放兩伙無改動示範單位，其中一伙屬一房間隔，參照28樓C6室為藍本，實用面積292平方呎，客飯廳呈長方形開即外接三合一露台，洗手間無窗屬「黑廁」，採開放式廚房設計。
↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓
+1
至於另一伙示範單位屬兩房連儲物室間隔，參照28樓B7室為藍本，實用面積445平方呎，擁3.5米高特高樓層，客飯廳開則是正，呈長方形，外接三合一露台，外望高球場景。單位兩間睡房設巨型觀景窗，與露台望同一方位，惟單位浴室同樣無窗屬「黑廁」，而廚房亦採開放式設計。
↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓
+3
華懋尖沙咀瑜意周內上載樓書 最快下星期開價、定價參考同區樓盤DEEP WATER SOUTH 設10萬呎園林連雙會所 下月初推首張銷售安排美聯主席黃建業：樓市已谷底反彈 不需新增任何刺激措施利嘉閣地產去年營業額16億、盈利逾1.5億 擬增聘400人K11 MUSEA農曆新年旅客消費升60% 最大額單筆消費逾200萬