永亨銀行3800萬沽九龍城衙前圍道舖、漲1.4倍　雞記麻雀館接貨

曾由永亨銀行持有作自用的九龍城衙前圍道37號地舖，新近以3,800萬元沽出，永亨銀行持貨約30年，帳面獲利2200萬元或約1.4倍。新買家為雞記麻雀館家族成員。



上述舖位為九龍城衙前圍道37號地舖，於2月初以3,800萬元售出，該舖面積約1600方呎，呎價約23,750元，以現有租金計，新買家租金回報約2.8厘。

翻查資料，由永亨銀行於1996年4月斥資1,600萬元購入衙前圍道37號地舖，持貨約30年，帳面獲利2,200萬元。新買家為GRAND SHINING LIMITED，董事為林偉森及林偉棟，為雞記麻雀館家族成員。

鷄記麻雀館自用舖被市建局收購蝕千萬

值得留意，市建局積極推展九龍城衙前圍道/賈炳達道巨無霸重建計劃，持續收購區內物業，當中麻雀館「鷄記」位於衙前圍道的自用分店，衙前圍道70至72號金滿樓地下及1樓B室，在2025年9月份，由市建局斥資5,969萬元收購，持貨約7年，較2018年買入價7,000萬元，帳面蝕約1,031萬元或15%。