佐敦高臨錄首宗二手！一房戶595萬沽　一個原因不足兩年賺多21萬

樓市氣氛回暖，佐敦高臨最新錄得首宗二手成交，一伙一房單位以595萬元沽出，呎價21,480元。原業主於2024年5月買入並提早成交，單位獲4%回贈約21萬元。若計及回贈，即持貨不足兩年已升值逾一成。



中原地產分行首席分區營業經理胡鴻洲表示，是次成交為佐敦高臨A2座低層D室，實用面積277平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，座向正南方，望都市景。單位最初以650萬元叫價放盤，經雙方議價後減價55萬元或8.5%，最新以595萬元沽出，呎價21,480元。

高才通計劃來港 擔心抽唔中同區新樓決定轉軚

至於，新買家來自國內，正申請高才通計劃來香港，因鍾情高鐵站周邊物業，原計劃購入區內一手新盤，但擔心遲買會貴及抽籤結果，故此睇樓一天隨即還價並購入上址。

提早成交獲4%回贈

據悉，原業主於2024年5月以536.4萬元購入上址，單位至今不足兩年帳面升值58.6萬元或約11%。

代理透露，該業主因提早成交可額外有4％回贈約21.4萬元，因此如計及回贈，單位合共升值80萬元。不過，扣除當時入市的稅款等其他使費後，料業主仍可獲利約62萬元離場。