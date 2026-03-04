天璽．海四房1.39億沽、呎價6.5萬　標準戶雙破頂　豪繳9球印花税

新地（0016）旗下啟德天璽．海今日（4日）以招標形式沽四房三套單位，吸金逾1.39億元，呎價65,000元，創啟德區一手分層標準住宅雙破頂。值得留意的是，新一份財政預算案調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，是次買家需支付樓價6.5%印花税，料涉906.6萬元税款，較加稅前上升逾53%。



是次成交為天璽．海第1座23樓A單位，實用面積2,141平方呎，屬四房三套間隔，以逾1.39億元沽出，呎價65,000元，創啟德區一手分層標準住宅成交金額及呎價紀錄，亦是2026年項目第2宗破億元成交。發展商表示，項目以現樓推售以來，7周內累售17伙，套現逾10億元。

需付印花税6.5%涉逾906萬 較加稅前增逾53%

值得留意的是，財政司司長陳茂波在2月25日新一份財政預算案中表示，調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，並在2月26日生效。換言之，是次入市買家需要支付樓價6.5%印花税，料涉906.6萬元税款，較加稅前的591.45萬元，上升逾53%。

啟德天璽．海。