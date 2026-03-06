海港飲食主席1.72億購觀塘中海日升中心銀主舖　鄧成波家族蝕65%

舖王鄧成波家族旗下觀塘一籃子舖位物業在2025年7月份淪為銀主盤，最新以1.72億元沽出，鄧氏家族自2014年至2017年期間分階段買入該批舖位及車位，預計蝕讓3.18億元或65%。



上述舖位為觀塘駿業街56號中海日升中心地下9個舖位，包括地下B至H、J及K舖，每個舖位建築面積由387至8340方呎，總建築面積約18,637方呎，以及5樓12個車位。該批舖位在2月中以1.72億元沽出，新買家為天龍行有限公司（NEWFORM LIMITED），該公司董事為海港飲食集團（香港）主席劉細和，料購入作自用。

鄧成波家族總買入價4.938億

據悉，鄧成波家族自2014年至2017年期間分階段買入該批舖位及車位，總買入價合共高達約4.938億元。

該批物業在2025年5月由銀主接管，並在同年7月由接管人委托以公開招標形式出售，當時市值約2.9億元。