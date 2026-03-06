長情業主半世紀賺93倍　堅尼地城新裝三房556萬沽　新香港人承接

樓市二手成交持續，有超長持貨期單位獲利豐厚。堅尼地城恆輝大廈一伙三房單位，最新以556萬元成交，呎價約11,210元。原業主在54年前僅斥資5.9萬元買入單位，是次沽出單位，樓價升值約550.1萬元或93倍。



中原地產高級資深區域營業經理沈興和表示，上述成交單位為恆輝大廈高層8室，實用面積496平方呎，屬三房間隔，望樓景及部分山景，有全新裝修。該單位最終以556萬元成交，呎價約11,210元。據悉，新買家為新香港人，原為區內租客，心儀單位間隔實用且附有新裝修，遂決定購入作自住用途。

↓↓恆輝大廈高層8室↓↓

業主長情持貨54年 樓價大升93倍

資料顯示，原業主於1972年以約5.9萬元一手購入單位，持貨約54年，是次轉手帳面獲利約550.1萬元，單位期內升值約93倍。