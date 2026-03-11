標準流浪會長莫耀強3400萬沽西半山懿峰　9年沽2伙、帳面賺1448萬

樓市交投改善，再錄名人沽貨。當中標準流浪會長莫耀強新近以3,400萬元沽西半山懿峰三房，持貨17年轉手，帳蝕176萬元。不過由於他在2017年以6,500萬元沽出懿峰同層A室，當時帳面賺1,624萬元。即如連同是次成交計，莫耀強9年間先後沽兩伙帳面總獲利1,448萬元。



懿峰高層三房3400萬蝕沽

市場消息指，是次成交為西半山懿峰高層B室，實用面積1,398平方呎，屬三房間隔，新近以3,400萬元沽出，呎價24,320元，

至於，原業主以公司名「麗星(香港)有限公司」買入，其公司董事及股東包括莫耀強（MOK, YIU KEUNG PETER）及余佩貞（YU, PUI CHING）。當中莫耀強與標準流浪會長同名，料為同一人。二人在2009年以3,576萬元購入，持貨約17年，是次轉手帳面蝕讓176萬元，單位期內輸4.9%。

西半山懿峰。

先後沽兩伙 帳面累賺1448萬元

據了解，莫耀強早於2009年合共約8,452萬元買入懿峰高層A及B室，當中2017年以6,500萬元沽出A室，當時帳面獲利1,624萬元。換言之，連同是次B室成交計，莫耀強帳面總獲利1,448萬元。