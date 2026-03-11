父母一條龍揀盤兼畀首期！594萬購屯門海典軒兩房　八年僅升值9萬

樓市漸趨回暖，有家長資助子女上車。屯門海典軒一伙兩房單位最新以594萬元成交，較估價貴最多約17%，呎價12,998元。原業主持貨約8年，帳面僅賺約9萬元。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為海典軒1座低層E室，實用面積457平方呎，屬兩房兩廳間隔。據悉，單位日前獲區內年輕上車客垂青，其後由父母一手包辦睇樓，並資助首期上車。該組客最終以594萬元購入上址，呎價12,998元。

海典軒1座低層E室，實用面積457呎，屬兩房兩廳間隔。（資料圖片）

較估價貴最多約17%

參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為509萬元，而恒生估價為560萬元，即上址的最新成交價較估價高最多約17%。

上手持貨約8年 帳面僅賺約9萬

資料顯示，原業主於2018年以約585萬買入單位，持貨約8年至今，帳面獲利約9萬元，若扣除雜費等開支，料業主明賺暗蝕。