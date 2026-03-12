會地DEEP WATER SOUTH 單日沽8伙、套現逾3.87億　呎價高見4.7萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH第6B期單日沽出8伙大宅，套現逾3.87億元，當中最貴一伙近7,975萬元，呎價高見47,021元。同時錄大手客「一客兩食」涉資1.17億元。



沽8伙套現逾3.87億 一手客「一客兩食」涉資逾億

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示， 項目單日沽出8伙大宅，套現逾3.87億元。當中有三伙屬四房大宅，最貴一伙為第1A座33樓A室，屬四房雙套連工作間連洗手間及私人升降機大堂，實用面積1,696平方呎，以7974.8萬元沽出 ，呎價47,021元。當中更有一組買家連購兩伙，分別為1伙四房及1伙三房，總金額約1.17億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。