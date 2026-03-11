一手豪宅大刁！何文田天鑄天池屋2.15億沽　買家須繳逾千萬印花稅

新地（0016）旗下何文田豪宅天鑄，新近招標售出一伙逾三千呎的複式天池屋及兩個車位，成交價逾2.15億元，呎價68,029元，創項目分層戶售價新高。另外，新買家須繳付逾1,403萬元印花稅。



上述標售單位為第6座28及29樓A室，屬複式五房三套連私人泳池間隔，實用面積3,173平方呎，連1,125平方呎平台及1,016平方呎天台，並設有私人游泳池。該單位連兩個車位以逾2.15億元成交，呎價68,029元。

成交價逾2.15億 印花稅逾1403萬

資料顯示，買家採90日付款計劃，先繳付樓價5%作為臨時訂金，而90%樓價餘額須於接納書日期後90日內付清。另外，按照新印花稅條款，該買家需繳付樓價6.5%的印花稅，涉資逾1,403萬元。