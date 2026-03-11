永泰粉錦公路「雲向」暫收近2500票、超額逾11倍 周六首賣200伙
永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，將於本周六（14日）發售200伙。發展商表示，項目暫收近2,500個認購登記，超額認購逾11倍。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目參觀人流不斷，截至今日下午暫收近2,500票，超額認購逾11倍，示範單位開放至今錄逾6,000人參觀，相信正式開售前能突破1萬參觀人次。
周六首輪發售200伙
項目於已上載銷售安排第1號，涉及200伙，間隔涵蓋開放式至兩房連儲物室戶型，實用面積由286至445平方呎，將於本周五下午5時截票，本周六發售200伙。
雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。
鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元
若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。
永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元
資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。
