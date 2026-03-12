債務爆煲｜德祥地產4.1億沽灣仔全幢商廈　帳蝕3.8億、貶值48%

商廈市場價格自高位回調，有發展商蝕沽名下寫字樓物業。德祥地產（0199）公佈，近日以4.1億元售出灣仔全幢商廈「250 Hennessy」，總建築面積約55,678平方呎，呎價約7,364元。若單計買入價，德祥地產料帳蝕3.8億元或約48%。



值得留意，德祥地產於公告指出，流動負債淨額為約2.944億元，及銀行及其他借貸總額約為7.527億元。其中，約3.913億元的銀行借貸已逾期。



涉及物業為灣仔「250 Hennessy」，屬一幢32層的商業大樓，設有25個停車位，總建築面積約為55,678平方呎。德祥地產近日以4.1億元轉手該物業，呎價約7,364元。而新買家為吉祥尊管理有限公司，公司股東及董事為繆先瑞（MIAOXianrui）及葉梓珍（YipTszChun）。據悉，繆先瑞亦為上海繆氏企業集團的董事長兼大股東，曾在灣仔開設高級私人會所「隨緣匯」。

德祥地產指，鑑於香港（尤其是商業物業）和中國房地產市場低迷，集團在取得常規融資渠道方面遇到困難。（披露文件截圖）

德祥地產：銀行借貸約3.913億已逾期

對於出售事宜，德祥地產指，鑑於香港（尤其是商業物業）和中國房地產市場低迷，集團在取得常規融資渠道方面遇到困難。中期報告披露，流動負債淨額為約2.944億元，及銀行及其他借貸總額約為7.527億元。其中，約3.913億元的銀行借貸已逾期。為因應潛在的違約問題並緩解集團的流動性壓力，已從買方處獲得1.5億元的融資，用於償還部分借貸。

於2015年斥7.9億購入 料帳蝕約48%

資料顯示，物業原為卓能集團（0131）旗下卓能廣場，由德祥地產於2015年以7.9億元購入，並進行翻新。若單計購入價，德祥地產出售有關物業，帳面料蝕讓3.8億元，蝕幅約48%。