永添邱明德6900萬沽尖沙咀南洋中心一籃子舖　持貨17年賺近1.7倍

經濟及零售市場逐步改善，工商舖成交加快。資深工商舖投資者、永添集團董事總經理邱明德，近日以6,900萬元沽出名下尖沙咀南洋中心一籃子舖位，總建築面積約11,278平方呎，呎價約6,118元。他持貨約17年，帳面勁賺4,300萬元，物業期內升值近1.7倍。



上述一籃子物業包括南洋中心高層地下1、33至45號及C1舖，總建築面積約11,278平方呎。該批物業曾於去年叫價9,000萬元，最終大幅減價2,100萬元或23.3%，以6,900萬元售出，呎價約6,118元。

市傳屬宗教團體購入自用

資料顯示，新買家以「WONDERFUL 611 BREAD OF LIFE CHRISTIAN CHURCH LIMITED」登記，市場消息指，該買家身份為宗教團體「奇妙611靈糧堂」，購入物業擬自用。

尖沙咀南洋中心。（網上圖片）

永添邱明德持貨約17年 物業升值近1.7倍

至於，原業主為永添發展有限公司（WONDER TEAM DEVELOPMENT LIMITED），其股東及董事均為邱明德，屬永添集團董事總經理。他早於2009年斥2,600萬元購入該批物業，持貨約17年。帳面獲利4,300萬元，物業期內升值近1.7倍。

從事玩具業起家 兩次樓市低潮入市掃貨

邱明德90年代從事玩具業起家，在2003年沙士時期及2009年樓市低潮多次入市掃貨，在2003年曾買入尖東南洋中心及新文華中心工商物業，曾持有尖東一帶多個商廈物業。不過，他曾接受傳媒訪問時透露有意出售物業套現再將資金轉投AI行業。