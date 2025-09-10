舖位罕錄短炒！尖沙咀K11對面地舖880萬沽　投資者2個月大賺230萬

商舖價格近年大幅下挫，部分投資者趁機短炒獲利。尖沙咀世紀商業大廈一伙地舖最新以880萬元沽出，呎價近4萬元。原業主於今年7月買入舖位，持貨僅2個月，帳面大幅獲利230萬元，樓價升值三成半。



市場消息表示，涉及的舖位為尖沙咀河內道3至4號世紀商業大廈地舖，面積約223平方呎。據悉，原業主為投資者，早前買入舖位後隨即推出市場放售，最新成功以880萬元沽出，呎價約39,461元。舖位目前由珠寶店租用，舖位之後將以交吉形式易手。另外，舖位正對K11 Art Mall商場，有一定人流。

投資者買入2個月即賺230萬

據悉，舖位的再上手業主早於1995年以300萬元購入舖位，持貨約30年後，於今年7月以650萬元售予是次原業主；當時帳面獲利超過1倍。

而是次原業主以650萬元購入舖位後，現持貨僅兩個月轉手，帳面獲利230萬元，舖位期内快速升值35%。