CCL按周升0.63%　報150.3點、創逾兩年新高　今年樓價累漲4.3%

中原城市領先指數CCL最新報150.30點，按周上升0.63%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市氣氛暢旺，農曆新年前大量筍盤已被消耗，業主封盤反價，買家需要追價入市，刺激CCL向上升穿150點，創2023年12月初後118周（逾兩年）新高。



新春後旺市，發展商推售多個新盤，反應理想，利好二手樓價走勢，相信CCL升勢將會持續，繼續向156點（即2023年通關前的低位）目標水平進發，只要再升5.70點或3.79%，料第二季將達到。



CCL較去年5月低位累升11.42%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升11.20%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升11.42%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升10.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.45%。

中原城市領先指數CCL最新報150.30點，按周上升0.63%。（中原數據）

CCL Mass按周升0.9% 創逾兩年高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報151.83點，按周升0.90%。CCL（中小型單位）報150.36點，按周升0.70%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年11月中後120周（逾2年）新高。CCL（大型單位）報150.01點，按周升0.27%，結束2周連跌，指數創2024年4月底後98周（近2年）新高。

四區三升一跌 今年CCL累升4.3%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報152.66點，按周升2.86%，升幅為2025年10月初後22周以來最大，指數創2023年11月中後121周（逾2年）新高。新界東CCL_Mass報162.00點，按周升2.13%，連跌3周後反彈，指數創2023年12月中後116周（逾2年）新高。新界西CCL_Mass報136.88點，按周微升0.01%，連升2周共1.68%，指數創2024年1月初後113周（逾2年）新高。九龍CCL_Mass報150.35點，按周跌0.45%，連跌3周共0.58%，指數仍為2023年10月初後126周（近2年半）第5高。

2026年計，CCL暫時累升4.30%，CCL Mass升4.58%，CCL（中小型單位）升4.33%，CCL（大型單位）升4.10%，港島升8.92%，九龍升3.88%，新界東升2.13%，新界西升3.13%。