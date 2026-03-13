摩根大通租用新地西九藝術廣場大樓六層 總樓面25萬呎 租期十年
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新地（0016）今日（13日）宣布，摩根大通（ J.P. Morgan）將租用西九文化區藝術廣場大樓東座和西座的六層相連層，總樓面面積約25萬平方呎，租期十年。以是次其租用的25萬平方呎樓面計算，約涉項目寫字樓接近四成。
租用25萬呎樓面 涉項目寫字樓近四成
新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸迎來摩根大通成為項目的主要租戶，他們對項目的長期承諾，足證西九龍作為香港「中環 2.0」戰略地位，亦以行動對香港作為國際金融中心投下信心一票。
藝術廣場大樓預計於2027年完工。項目設有三幢臨海寫字樓，包括東座、西座及南座，總樓面約67.2萬平方呎，另設約2.7萬平方呎零售空間，東座與西座的頂部八層相連。
新地3年前投得發展及營運權
西九管理局旗下的西九藝術廣場大樓的發展權及營運權於2022年由新地投得，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。
K11 ARTUS加大客房計劃未獲批 新世界：研究委員意見增設計彈性土瓜灣工廈冧價！「沙龍電影」慘蝕58%賣過萬呎物業 呎價不足2千「拆骨」越賣越貴！湯文亮千金2000萬沽紅山半島 高同類單位約3%前律政司司長鄭若驊丈夫5500萬沽西半山豪宅 8年重創三成走