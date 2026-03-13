摩根大通租用新地西九藝術廣場大樓六層　總樓面25萬呎　租期十年

新地（0016）今日（13日）宣布，摩根大通（ J.P. Morgan）將租用西九文化區藝術廣場大樓東座和西座的六層相連層，總樓面面積約25萬平方呎，租期十年。以是次其租用的25萬平方呎樓面計算，約涉項目寫字樓接近四成。



租用25萬呎樓面 涉項目寫字樓近四成

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸迎來摩根大通成為項目的主要租戶，他們對項目的長期承諾，足證西九龍作為香港「中環 2.0」戰略地位，亦以行動對香港作為國際金融中心投下信心一票。

藝術廣場大樓預計於2027年完工。項目設有三幢臨海寫字樓，包括東座、西座及南座，總樓面約67.2萬平方呎，另設約2.7萬平方呎零售空間，東座與西座的頂部八層相連。

新地3年前投得發展及營運權

西九管理局旗下的西九藝術廣場大樓的發展權及營運權於2022年由新地投得，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。