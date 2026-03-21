荃灣街坊為截胡！代理即日揸車去中山送訂　終8球買愉景新城三房

二手市場轉旺，荃灣愉景新城有低層三房新近以845萬元沽出，呎價13,101元。至於新買家為同區街坊，因得悉業主相約另一組買家翌日早上回港簽約，為求截胡買心頭好，即時繳付訂金予代理，並由代理揸車上中山送訂完成交易。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城8座低層E室，實用面積約645平方呎，屬三房間隔。單位放盤約兩星期，原業主叫價約850萬元，新近以845萬元成功沽出，呎價13,101元。

↓↓愉景新城8座低層E室↓↓

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代理為幫買家入市 揸車上中山送訂

至於，新買家為同區換樓客，擔心樓價會再升，故決定「先買後賣」，在早上睇樓後即相約家人下午翻睇，翻睇後即時還價。不過由於業主已相約另一組買家翌日早上回港簽約，代理為幫買家入市，即時收訂且安排買家簽訂合約，同時立即揸車上中山送訂予業主完成交易。

上手9年半賺逾16%

據悉，原業主於2016年10月以約726萬元購入，持貨至今約9年半，是次轉手帳面獲利約119萬元，單位期內升值逾16%。