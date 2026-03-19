建灝大角咀映居最快本周加推、具提價空間　不排除盡推餘下單位

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，早前公布首張價單涉及50伙。發展商透露，項目最快於本周內加推新價單，不排除盡推餘下所有單位，並有一定提價空間，將於短期內上載銷售安排。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，為回應市場需求，項目最快於本周內加推第二批單位，不排除盡推餘下所有單位，並有一定提價空間，將於短期內上載銷售安排。

他另透露，項目示位已於本周一下午開放予公眾參觀，三日共錄得5,500以上人次參觀，當中超過一半來自九龍，其餘分布港島及新界；逾半數為內地客及內地投資者，其餘為本地客，當中六成為用家及家庭客，並錄得多宗大手客及投資者查詢。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。（右二）

夥美聯提供置業優惠 總值約8萬

為配合銷售，項目夥美聯物業為映居買家提供「高鐵旅遊禮券」置業優惠，由即日起至今年4月30日，透過美聯物業選購項目任何一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值約1.6萬元「高鐵旅遊禮券」置業賀禮，優惠總值約8萬元。美聯物業高級董事布少明表示，估計映居推售時，將吸引不少用家外，投資客料佔約5成，租金呎價有望約75元，租金回報逾4成。