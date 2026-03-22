永泰雲向周日次輪賣153伙　暫沽63伙　代理：大手客擬1600萬購3伙

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，周日次輪發售153伙，折實平均呎價為13,753元，入場費299.3萬元，全數單位折實低於460萬元。



【12:43】市場消息透露，該盤暫沽63伙。

新界北都區全新盤「雲向」次輪推售，美聯物業高級董事布少明估計，項目不乏向隅客，加上不少人看好北都發展，故入市態度積極，估計次輪銷售亦會理想。買家中約有7成為新界區客，而港島及九龍區客人則佔約3成。該行客戶中，3成屬投資客，有買家打算斥資約1,600萬元入市，料項目落成後呎租亦可達60元水平，租金回報約有4厘。

美聯物業高級董事布少明

次輪賣153伙 入場費299.3萬起

「雲向」次輪銷售的153伙，間隔涵蓋開放式及一房間隔，實用面積由218至316平方呎，在扣除最高20%折扣優惠，折實售價299.3萬至451.7萬元，折實呎價12,792至14,746元。

入場單位屬6樓C1室，實用面積218平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價299.3萬元，呎價13,729元。全數單位折實售價低於460萬元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

+ 1

↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓