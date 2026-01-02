西沙SIERRA SEA 1B期雙破頂 頂層特色戶3200萬沽、呎價2.54萬
撰文：蔡偉南
新地（0016）西沙SIERRA SEA 1B期，踏入元旦日錄得高價成交，屋苑一伙頂層四房戶以3,276.6萬元沽出，成交呎價25,400元，創已推期數成交價及呎價新高。
該盤以招標形式售出Bleu Avenue第1座17樓A單位，實用面積1,290平方呎，4房雙套加工作間連洗手間間隔，成交價3,276.6萬元，呎價25,400元，創已推期數成交價及呎價新高，同時較項目之前最高記錄的1A(2)期1座17樓D室，其成交金額及呎價分別高出約47%及15%。
上述頂層特色單位屬SIERRA SEA已推期數中，面積最大的單位，另設950平方呎天台，以及817平方呎平台，可享雙邊景觀，包括由大美督船灣至榕樹灣的連綿山海景致。
