宏安黃大仙薈淳暫收逾400票、超額逾3倍　發展商：用家佔七成

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」，將於本周五（27日）以價單形式推售100伙，折實入場價為398.8萬元。發展商透露，項目暫收逾400票，超額認購逾3倍。



宏安地產執行董事程德韻表示，項目暫收逾400票，超額認購逾3倍。入票人士中，六成為九龍區客，當中兩成來自黃大仙；另有三成來自新界區，餘下一成為港島區客。至於本地買家佔八成，兩成為內地客。

不設大手優先組別

程德韻補充，有見項目用家比例佔約七成，故首輪銷售不設大手優先組別，並限制買家最多只可選購4伙。將視乎當日銷情，最快即日加推新單位，透露有一定提價空間。另外，項目特色單位不排除待現樓後以招標形式發售。

宏安地產執行董事程德韻。（中）

夥中原地產送收租保優惠 總值1.96萬

為配合銷售，項目夥中原地產為買家送出收租保優惠。由即日起至今年4月30日，凡經中原地產購入薈淳，入伙後首兩年再經中原地產租出的首10個單位業主，享首兩年「中原收租保」，優惠總值1.96萬元。

租金回報吸引 不乏大手客入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手新盤百花爭鳴，除自住買家外，市場亦不乏資金雄厚的大手投資者入市。儘管環球經濟因戰火而存在不確定性、美國聯儲局繼續暫停減息，但樓市交投氣氛不減，「磚頭」依然是買家最愛的投資與資產增值工具。

他續指，中原城市租金指數（CRI）已連升3個月，最新報130.22點，創歷史新高。與其他投資工具相比，租金回報率更具吸引力，因此大手客再次湧現，料一手交投將持續暢旺。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（左二）

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