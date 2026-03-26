老牌業主1.97億放售中環雲咸街相連物業

近月商業房地產市場交投量略為增加，有老牌業主趁勢公開招標放售中環雲咸街相連物業，意向價合共逾1.97億元，截標日期均為2026年4月28日。



愛雲大廈全幢商住樓索價1.15億

韋堅信測量師行表示，其中一項為雲咸街18至20號愛雲大廈全幢，屬於樓高7層的商住樓宇，地下低層設有2個商舖。此外，物業坐擁獨立地段，地盤淨面積約1,301平方呎，總批則面積約7,703平方呎；意向價為1.15億元。

四寶大廈地舖連3層樓面意向價8200萬

另一物業為毗鄰雲咸街22至28號四寶大廈部份商業物業。該廈樓高13層，地下設有4個商舖；其中標售的物業包括1個約750平方呎的地舖及3層全層介乎約1,995至2,560平方呎的商業單位，建築面積合共約7,400平方呎，佔該廈約25%業權份數；意向價為8,200萬元。

韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，兩項標售物業均以「現狀」部分交吉及部分連租約出售，相關地段現規劃為「商業」用途。

中環雲咸街18至20號愛雲大廈全幢及雲咸街22至28號四寶大廈。

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