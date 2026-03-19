美資North Rock落戶中環約克大廈　置地：銀行金融租戶佔比42%

置地公司與 North Rock Capital Management（HK）Limited（North Rock Capital Management, LLC 旗下公司) 今日（19日）宣布，North Rock 將遷入位於香港中環的約克大廈（York House），並租用整層樓面，相關辦公空間已於2026年3月2日交付。



總部設於美國的North Rock 於2013年成立，是一間使用基本面分析、擁有不同行業專家的投資公司，專注於全球股票市場，現時管理資產規模約為60億美元。North Rock 於佛羅里達、紐約、倫敦、香港、新加坡及杜拜均設有辦事處，2023年在香港設立首個亞洲辦事處，並於2024年進一步拓展至新加坡。

North Rock 亞洲研究部主管及董事總經理周思遠表示，North Rock 很高興透過遷入約克大廈，開展在香港及亞洲發展的新階段。自2023年設立香港辦事處以來，North Rock 在短時間內建立了強勁的發展動能，是次進駐這座位於中環核心地段的優質甲級寫字樓，不僅反映在亞洲區長遠發展的決心，亦體現了公司對這個市場及公司團隊的未來願景。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊（Neil Anderson）表示，很高興歡迎 North Rock 進駐約克大廈。置地公司中環物業組合一直是金融服務企業在香港拓展業務的首選地點，憑藉緊密連結的生態圈及領先的可持續發展表現，持續吸引優質租戶進駐。隨着香港金融服務行業不斷發展，公司樂見市場對中環優質甲級寫字樓的增長需求。

銀行及其他金融服務租戶佔比達42%

截至2025年6月30日，銀行及其他金融服務租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶的百分之四十二，繼續成為最大的租戶類別。