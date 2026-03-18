睇錯市！「西貢大地主」妻1600萬沽中環乙廈全層 七年跌價約65%
撰文：李煥好
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商廈市場錄得大幅蝕讓成交。被稱為「西貢大地主」及「增城古樹王」的資深地產商張崇霖，其妻子黃崇瓊等人新近以1,600萬元沽出中環乙廈中晶商業大廈中層，持貨約七年，帳蝕2,930萬元或約65%。
涉及物業為中環擺花街46號中晶商業大廈中層全層，建築面積約2,161平方呎。該物業原叫價2,400萬元，其後減價約33%至1,600萬元沽出，呎價約7,404元。
黃崇瓊等人持貨約7年 帳面勁蝕約65%
資料顯示，原業主以「譽德萊教育機構有限公司（UTAHLOY EDUCATION FOUNDATION LIMITED）」名義作登記，其董事包括資深地產商張崇霖之妻子黃崇瓊。黃崇瓊等人於2019年斥4,530萬元購入上述物業，持貨約7年，帳面勁蝕2,930萬元離場，物業價值蒸發約65%。
曾兩度蝕沽住宅物業 共帳蝕約1780萬
除商業物業之外，張崇霖夫婦曾於2024年兩度蝕沽九龍兩伙住宅單位，合共帳蝕約1,780萬元。
張崇霖享「西貢大地主」、「增城古樹王」稱號
張崇霖有「西貢大地主」之稱，他與妻子二人自九十年代起，透過旗下公司購入西貢白臘多幅地皮，並曾倡議在白臘營辦國際學校及重建碼頭等。
張崇霖同時享「增城古樹王」之稱號，據悉他是香港房地產建築業協進會義務秘書長。他在2008年向大埔林村捐贈一棵來自增城、高十米且有百年樹齡的細葉榕為新許願樹。
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