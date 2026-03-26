日出康城海瑅灣I下周二開售254伙 入場約578萬 大手客最多購8伙
撰文：李煥好
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由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，剛上載銷售安排，將於下周二（31日）公開發售254伙，折實入場價577.66萬元，折實呎價由14,846元起。
信和置業執行董事田兆源表示，今批單位以項目主打的兩房戶型為主，全屬內園單位，早前亦接獲大批客人查詢相關戶型，吸引專業人士進駐，當中亦不乏大手買家，部分大手客早前已透過招標方式入市。
首輪銷售以兩房為主 折實入場價577.66萬
首輪公開發售單位包括8伙一房（開放式廚房）單位、216伙兩房（開放式廚房）單位以及30伙兩房（開放式廚房）連書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。
大手客最多可購8伙
周五發售當日共設A組及B組。當中A1組買家可選購5至8伙，A2組買家可選購2至4伙，而B組買家可選購1至2伙。
每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高
該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。
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