日出康城海瑅灣I 暫收逾4500票　超額近11倍　最快於下周初開售

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I 先後加推兩張價單共381伙，發展商表示截至今日（26日）下午3時，累收逾4500票，以首兩張價單計，超額近11倍。



最快於下周初開售

信和置業執行董事田兆源預計，項目有機會於短期內公布銷售安排，預計最快於下周初開售。至於海瑅灣I 海景單位6日速沽92伙，共套現逾13.2億元，當中一名大手客再度添食，前後斥逾1.6億元連購12伙海景戶。

為配合項目銷售，中銀香港個人金融產品部副總經理 (貸款) 劉寶萍表示，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並完成貸出，中銀香港將為客戶送上6,888元的額外現金獎賞。

信和置業執行董事田兆源（右）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

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