新世界鄭裕彤次子鄭家成入市！斥2205萬購炮台山維多利中心三房

樓市氣氛回暖，有老牌家族成員入市。其中新世界（0017）鄭氏家族成員鄭家成，近日斥2,205萬元購入炮台山維多利中心一伙3房戶，呎價21,387元，物業於37年間升值2,060萬元或逾14倍。



涉及物業為維多利中心第2座高層C室，實用面積1,031平方呎，屬三房一套間隔。該單位近期以2,205萬元售出，呎價21,387元。

新買家為鄭氏家族成員 斥公司名義入市

資料顯示，新買家以星喜投資有限公司（JOYFUL STAR INVESTMENTS LIMITED）名義登記，其公司董事為鄭家成，即新世界已故創辦人「彤叔」鄭裕彤次子、集團現任主席及執行董事鄭家純的胞弟，他目前擔任新世界非執行董事及周大福企業等公司之董事。

37年間升值逾14倍

上述單位曾於1989年由公司名義以145萬元購入。由於隨後公司董事成員有所變更，不排除物業曾透過「賣殼」方式易手。若當初買入價計算，物業於37年間升值2,060萬元或逾14倍。

維多利中心。（倪清江攝）

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