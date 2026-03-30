馬鞍山薈朗開放式重上「3」字頭 惟持貨6年蝕近三成
撰文：蔡偉南
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過去半年整體樓價顯著回升，馬鞍山半新樓薈朗開放式單位入場費亦重上300萬元以上。該屋苑一伙實用面積266平方呎的開放式單位，新近306.8萬元沽出，六年帳蝕29%。
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，馬鞍山薈朗2座低層B02室，實用面積266平方呎，單位屬開放式設計，亦成為馬鞍山入場版，座向正西望街景，獲買家以306.8萬元承接，呎價達11,534元，業主原叫價為310萬元，業主輕微減價3.2萬元，減幅僅1%而已。
2020年6月買入價430萬
據了解，原業主於2020年6月以430萬元購入上址，持貨6年轉售，帳面損失123.2萬元，單位期內大幅跌價29%。
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