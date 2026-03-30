租客「升呢」業主再變炒家　1222萬沽天賦海灣　4個月短炒賺兩球

受惠新盤熱賣帶動，二手交投持續活躍，各區紛紛出現短炒個案。大埔天賦海灣溋玥一伙三房戶以1,222萬元沽出，原業主僅持貨4個月，帳面大幅升值222萬元，短炒幅度高達22%。值得留意，該名原業主原本為該單位的租客，在4個月前才「升呢」買入單位升級做業主，惟持貨4個月再「變身」炒家，成功高兩球離場。



美聯物業大埔 - 逸瓏灣分行營業經理吳仲軒表示，天賦海灣溋玥16座高層E室，實用面積約1,166平方呎，屬三房間隔，向北，享清幽環境。

原業主由租客「升呢」做業主、再提價350萬放賣

據悉，單位11月時連租約放售，原業主原為單位租客，直接向業主以1,000萬元購入單位，買入不久隨即以1,350萬元放售，買家為外區換樓客，睇樓僅兩次，鍾情屋苑環境清幽，議價後以1,222萬元承接，折合實用呎價約10,480元。

2025年11月買入價1000萬

資料顯示，原業主於2025年11月以約1,000萬元購入上述物業，持貨僅約4個月，帳面升值約222萬元。

大埔天賦海灣。（梁鵬威攝）

30歲印傭檢疫後初步確診，她居於大埔天賦海灣3期海鑽10座。（梁鵬威攝）

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