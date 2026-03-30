賣貴高層兩房逾一成！朗城滙低層兩房738萬沽　上手7年唔見100萬

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓盤。當中元朗朗城滙一伙低層兩房新近以738萬元沽出，呎價約1.5萬元，雖然造價較網上銀行估價，以及同類高層單位賣貴最多一成，惟上手持貨逾7年帳面仍蝕讓約逾一球離場。



朗城滙低層兩房738萬元沽出

美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗朗城滙2座低層E室，實用面積約489平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主於租客完約後隨即放盤，放售僅4日即獲買家承接，最終以738萬元沽出，呎價約15,092元。至於新買家為同區換樓客，鍾情鐵路盤及屋苑周邊民生設施充足，議價12萬元後成功入市。

元朗朗城滙。

較一年前高層兩房賣貴逾一成

參考同類成交單位屬同座高層E室，實用面積相同，在2025年2月初以855萬元沽出，反映今次低層成交單位較一年前的高層賣貴約11%。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為666萬元，而中銀估價則為661萬元。即最新成交價較估價高最多10.8至11.6%。

上手逾7年帳輸逾一球

據知，原業主於2018年11月以約839.23萬元購入上述物業，持貨至今逾7年，是次轉手帳面蝕讓約101.23萬元，單位期內輸12%。