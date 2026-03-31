前港姐淺水灣璧池洋房淪銀主盤　市值1.2億

近月樓市好轉，不過南區仍有豪宅淪為銀主盤。由1985年香港小姐友誼小姐得主、現任慧妍雅集秘書宋愛儀及相關人士持有的淺水灣璧池洋房，新近淪為銀主盤並透過招標形式推出，市場估值約1.2億元。



高力表示，上述物業為淺水灣麗景道7號璧池7號屋，由銀主推出以公開招標形式放售，5月14日截止。據了解，物業現時市場估值約1.2億元。

資料顯示，該洋房由1985年香港小姐友誼小姐得主、現任慧妍雅集秘書宋愛儀及相關人士於1988年購入，當時作價約580萬元。

璧池7號屋為一幢4層高洋房，總實用面積約2,381方呎，連約1,544方呎花園及戶外空間，以最新市值計，呎價約5萬元。洋房採3間套房設計，部份可享南灣海景，1樓為寬敞起居室及飯廳，2樓設家庭室，另地下為主入口，並設有兩個特大車庫，最多可容納4輛車。

淺水灣麗景道7號璧池7號屋外望景觀。

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