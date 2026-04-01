大圍柏傲莊業主反價20萬　兩房戶1100萬沽　六年升值兩球

樓市有所好轉，大圍柏傲莊有業主反價20萬元，以1,100萬元沽出一伙兩房戶，成交價較2020年買入價帳面升值約23%。



中原地產沙田豪宅市中心分行首席分區營業經理蔡創文表示，近日市場氣氛向好，帶動交投，大圍柏傲莊3月暫錄約12宗二手成交，屋苑最新錄2期6B座中層F室，實用面積464平方呎，2房間隔，叫價約1,080萬元，其後反價20萬元，以1,100萬元獲承接，平均呎價23707元。

據了解，新買家為區內用家，見屋苑位置方便，單位價錢合理，即承接單位自用。

2020年買入價893萬、升值23.2%

原業主於2020年以約893萬元購入單位，持貨約6年，是次易手賬面獲利207萬元離場，單位期內升值23.2%。

柏傲莊。

兩房連梗廚園景戶1088萬沽 輕微升值近30萬

此外，利嘉閣地產沙田區高級區域董事郭建民表示，大圍柏傲莊II 5B座中層D室，實用面積約521方呎，屬兩房連梗廚設計，望園景。主原以1,130萬元放售單位，議價後以1,088萬元易手，折合實用面積呎價約20,883元。

據悉，原業主於2023年以約1,060.8萬元一手買入單位，持貨至今轉售，帳面輕微獲利離場。他補充，該屋苑目前放盤量約98個，入場費由約585萬元起，而同類型單位意向價則由約1,250萬元起。

柏傲莊。

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