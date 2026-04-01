買有風險！不買也有風險！市場學下的買/賣真正風險！｜汪敦敬

很多人忽略了，在經濟學上，真正的成本不只是付出的金錢，更包含了為了做這件事而犧牲掉的次佳選擇，即是「機會成本」（Opportunity Cost），指當你作出一個選擇時，在放棄的其他選項中，價值最高的那一個。



我們舉些例子：看演唱會的門票花了1000元，但機會成本還包含你以同樣的兩小時去打工能賺到500元，因此看演唱會的真正成本可能是1500元。

而讀大學，除了學費、書簿費等顯性成本，還有因求學期間沒有工作收入，這部分就是隱性成本，這兩樣加起來才是讀大學的總機會成本。

置業方面，正在租樓的人士，其實應該要考慮買樓，因為租樓的租金，其實是用租金代價去換來租住權，但這代價是沉沒成本（Sunk Cost，是指已經發生、無法回收的成本），而買樓是將租金這「沉沒成本」去賺回「機會成本」！交租20年的人付出的代價和收成，其實是無法和供樓20年的人比較，這當然沒有絕對的答案，因為每個人的機會成本結構都不同！

根據DeepSeek：「經濟學家佛里德里希·維塞爾（Friedrich von Wieser）在十九世紀末正式引入這個概念，強調成本並不是客觀支出，而是主觀取捨下被犧牲的邊際效用。」

認識機會成本有助於在作出決策時，不會只考量相對狹窄的帳面支出，更評估到那些看不見的「被放棄的價值」。

經典教科書（如Mankiw《經濟學原理》）說得更直接：“The opportunity cost of an item is what you give up to get that item.”

「一件物品的機會成本是指你為了得到這件物品而放棄的東西。」

+ 11

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。