海瑅灣I 輕微加價1%加推180伙　折實均價16788元

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（31日）公開發售254伙，於7小時內沽清。發展商於晚上7時隨即加推3號價單，涉及180個單位，折實平均呎價16,788元。



海瑅灣I3號價單提供180個單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實平均呎價16,788元。發展商表示，今次加推單位輕微加價1%，主要是推出更優質景觀單位。

今批單位包括8伙一房、163伙兩房及9伙兩房連書房單位，折實價由593.47萬至898.79萬元，折實呎價15,605至19,042元，當中一房單位全數折實為600萬元以下。

最低售價及一房入場單位為1A座35樓E單位，實用面積360平方呎，一房(開放式廚房)，折實價593.47萬元，呎價16,485元。

↓↓海瑅灣I銷售現場情況↓↓

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首輪銷售主打兩房 入場費577.66萬

首輪公開發售單位包括8伙一房連開放式廚房、216伙兩房連開放式廚房，以及30伙兩房連開放式廚房及書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。

發售當日共設A組及B組。當中A1組買家可選購5至8伙，A2組買家可選購2至4伙，而B組買家可選購1至2伙。

日出康城海瑅灣I （圖左）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城第13期。（網上圖片）

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