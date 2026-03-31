薄扶林碧荔臺自製複式豪宅3050萬沽　呎價1.42萬與沙田第一城相若

樓市回暖，薄扶林低密度住宅碧荔臺錄得罕有自製複式戶成交個案，成交價高達3,050萬元，惟呎價竟然只有約1.42萬元，與沙田第一城近期成交呎價相若。



中原地產西半山區域營業經理盧文頌表示，上述成交個案為薄扶林低密度住宅碧荔臺低層J室，屬屋苑罕有的自製複式戶，實用面積合共2,140平方呎，原則分別為四房套間隔，附平台，並內置樓梯。單位以3,050萬元成交，折合實用呎價約14,252元。

原業主「急讓」低價沽貨

據悉，原業主由於「急讓」，因此願意低價沽貨。至於新買家為換樓客，心儀上址環境舒適寧靜且坐享海景，見空間合適即決定購入自用。

↓↓碧荔臺低層J室自製複式戶↓↓

不同時間買入上下兩層單位 自製成複式戶

原業主先後於2009年及2016年分別以1,150萬及1,760萬元購入上下兩層單位，其後自製成複式戶，是次轉手帳面獲利140萬元，單位升值約4.8%。

翻查資料，碧荔臺位於薄扶林碧荔道73號，早於1994年入伙，僅提供33伙，實用面積由850至1,075平方呎。該屋苑近年甚少錄得成交個案，2025年僅一宗二手成交，一伙低層B室，實用面積929平方呎，成交價1,350萬元，呎價14,532元。

薄扶林低密度住宅碧荔臺。

2月份沙田第一城平均呎價1.36萬

事實上，藍籌屋苑沙田第一城2月份平均成交呎價約1.36萬元，近期成交呎價亦大約介乎1.12萬至1.62萬元。反映上述碧荔臺最新成交呎價與沙田第一城相若。

沙田第一城。

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